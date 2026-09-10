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10.09.2026 06:37:00
GameStop gewährte Anlegern Blick in die Bücher
GameStop hat am 08.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0.51 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.310 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 790.2 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 18.72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 972.2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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