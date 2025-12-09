GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.12.2025 22:53:47
GameStop Corp. Reveals Increase In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - GameStop Corp. (GME) reported a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $77.1 million, or $0.13 per share. This compares with $17.4 million, or $0.04 per share, last year.
Excluding items, GameStop Corp. reported adjusted earnings of $139.3 million or $0.24 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 4.6% to $821.0 million from $860.3 million last year.
GameStop Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $77.1 Mln. vs. $17.4 Mln. last year. -EPS: $0.13 vs. $0.04 last year. -Revenue: $821.0 Mln vs. $860.3 Mln last year.
Nachrichten zu GameStop Corp
|
20:27
|GameStop Aktie News: GameStop verteidigt am Abend Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
18:01
|Ausblick: GameStop präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16:29
|GameStop Aktie News: GameStop am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
01.11.25
|Renditefallen: Diese Verhaltensmuster kosten Anleger richtig viel Geld (finanzen.ch)
|
10.09.25
|GameStop-Aktie im Plus: Gewinn und Umsatz über Erwartungen (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Ausblick: GameStop gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)