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GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099

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02.06.2026 22:53:21

GameStop Corp. Q1 Profit Advances

GameStop
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(RTTNews) - GameStop Corp. (GME) released earnings for its first quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $389.6 million, or $0.66 per share. This compares with $44.8 million, or $0.09 per share, last year.

Excluding items, GameStop Corp. reported adjusted earnings of $179.3 million or $0.30 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 14.0% to $835.3 million from $732.4 million last year.

GameStop Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $389.6 Mln. vs. $44.8 Mln. last year. -EPS: $0.66 vs. $0.09 last year. -Revenue: $835.3 Mln vs. $732.4 Mln last year.

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Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück

Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

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