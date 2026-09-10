Gamestop B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Gamestop B äusserte sich am 08.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.310 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gamestop B in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18.72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 790.2 Millionen USD im Vergleich zu 972.2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch