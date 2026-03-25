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Bilanz präsentiert 25.03.2026 17:02:00

GameStop-Aktie steigt: Ergebnis überrascht positiv - Erlöse fallen enttäuschend aus

GameStop-Aktie steigt: Ergebnis überrascht positiv - Erlöse fallen enttäuschend aus

Der Meme-Aktien-Star GameStop hat seine mit Spannung erwartete Bilanz präsentiert. So fielen die Zahlen des Videospielehändlers aus.

GameStop
18.08 CHF -0.45%
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Der Videospielehändler GameStop hat das vierte Quartal 2025 mit einem Gewinn je Aktie von 0,49 US-Dollar beendet. Im vierten Quartal des Vorjahres hatten noch 0,30 US-Dollar in den Büchern gestanden. Analysten hatten zuvor mit einem Gewinn je Aktie von 0,34 US-Dollar gerechnet, damit schlug sich GameStop besser als erwartet.
Der Umsatz lag im Schlussquartal daneben bei 1,104 Milliarden US-Dollar, nach 1,28 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist und Analystenerwartungen von 1,37 Milliarden US-Dollar.

Im Gesamtjahr 2025 verdiente GameStop 1,45 US-Dollar je Aktie nach 0,33 US-Dollar je Aktie im Jahr zuvor und Analystenschätzungen von 0,94 US-Dollar. Der Umsatz lag nach 3,630 Milliarden US-Dollar im Gesamtjahr 2024 unterdessen bei 3,82 Milliarden US-Dollar (Analystenschätzungen 4,31 Milliarden US-Dollar).

Die GameStop-Aktie bewegt sich an der NYSE mit 0,57 Prozent bei 22,94 US-Dollar etwas höher.

Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Ryan Cohen kauft wieder GameStop-Anteile - Aktie steigt
Edelmetall oder Zockerpapier? Wird es Silber wie der GameStop-Aktie ergehen?
Michael Burry setzt auf GameStop-Aktie: Märkte reagieren mit deutlichen Kursgewinnen

Bildquelle: Gamestop,Ken Wolter / Shutterstock.com,JIM WATSON/AFP via Getty Images

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