GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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25.03.2026 06:30:00
GameStop-Aktie mit Gewinnen: Ergebnis überrascht positiv - Erlöse fallen enttäuschend aus
Der Meme-Aktien-Star GameStop hat seine mit Spannung erwartete Bilanz präsentiert. So fielen die Zahlen des Videospielehändlers aus.
Der Umsatz lag im Schlussquartal daneben bei 1,104 Milliarden US-Dollar, nach 1,28 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist und Analystenerwartungen von 1,37 Milliarden US-Dollar.
Im Gesamtjahr 2025 verdiente GameStop 1,45 US-Dollar je Aktie nach 0,33 US-Dollar je Aktie im Jahr zuvor und Analystenschätzungen von 0,94 US-Dollar. Der Umsatz lag nach 3,630 Milliarden US-Dollar im Gesamtjahr 2024 unterdessen bei 3,82 Milliarden US-Dollar (Analystenschätzungen 4,31 Milliarden US-Dollar).
Die GameStop-Aktie legt nachbörslich an der NYSE in einer ersten Reaktion überschaubare 0,76 Prozent auf 22,98 US-Dollar zu.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch
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