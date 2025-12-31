Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’267 0.2%  SPI 18’219 0.2%  Dow 48’133 -0.5%  DAX 24’490 0.6%  Euro 0.9310 0.1%  EStoxx50 5’791 -0.1%  Gold 4’311 -0.7%  Bitcoin 69’444 -0.8%  Dollar 0.7929 0.2%  Öl 60.8 -1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526
Top News
ETF oder Aktienfonds? In 6 Schritten zur richtigen Anlage-Entscheidung
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Mittwochabend am Rohstoffmarkt
Allianz Global Investors Ausblick 2026: Chancen für Anleihenanleger im Fokus
4. Quartal 2025: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Saxo Bank warnt: Quantencomputer könnten 2026 Krypto-Markt zum Einsturz bringen
Suche...

GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.12.2025 20:27:13

GameStop Aktie News: GameStop am Mittwochabend mit roter Tendenz

GameStop Aktie News: GameStop am Mittwochabend mit roter Tendenz

Die Aktie von GameStop gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von GameStop gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 20,18 USD abwärts.

GameStop
16.28 CHF -0.79%
Kaufen Verkaufen

Die GameStop-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 20,18 USD. In der Spitze fiel die GameStop-Aktie bis auf 20,11 USD. Bei 20,44 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der GameStop-Aktie belief sich zuletzt auf 859'935 Aktien.

Bei einem Wert von 32,49 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.05.2025). Mit einem Zuwachs von 60,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 18,89 USD erreichte der Anteilsschein am 05.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 6,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal legte GameStop am 09.12.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 821.00 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von -4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GameStop 860.30 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die GameStop-Bilanz für Q4 2025 wird am 31.03.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

Nextdoor-Aktie mit deutlichem Kursanstieg: Spekulationen um Zuwachs in der "Meme-Aktien"-Kategorie

GameStop-Aktie tiefrot: Weniger verdient als erwartet bei enttäuschenden Erlösen

Ausblick: GameStop präsentiert Quartalsergebnisse


Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu GameStop Corp

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten