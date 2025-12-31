GameStop Aktie News: GameStop am Mittwochabend mit roter Tendenz

Die GameStop-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 20,18 USD. In der Spitze fiel die GameStop-Aktie bis auf 20,11 USD. Bei 20,44 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der GameStop-Aktie belief sich zuletzt auf 859'935 Aktien.

Bei einem Wert von 32,49 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.05.2025). Mit einem Zuwachs von 60,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 18,89 USD erreichte der Anteilsschein am 05.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 6,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal legte GameStop am 09.12.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 821.00 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von -4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GameStop 860.30 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die GameStop-Bilanz für Q4 2025 wird am 31.03.2026 erwartet.

