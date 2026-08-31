GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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31.08.2026 20:27:13
GameStop Aktie News: GameStop am Abend fester
Die Aktie von GameStop zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die GameStop-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 18,45 USD.
Im New York-Handel gewannen die GameStop-Papiere um 20:26 Uhr 3,2 Prozent. Im Tageshoch stieg die GameStop-Aktie bis auf 18,92 USD. Bei 18,83 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 575'932 GameStop-Aktien gehandelt.
Am 04.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,99 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,33 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 28.08.2026 Kursverluste bis auf 17,80 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GameStop-Aktie derzeit noch 3,52 Prozent Luft nach unten.
GameStop gewährte am 02.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 835.30 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 732.40 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 09.09.2026 erwartet.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem GameStop-Gewinn in Höhe von 1,30 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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