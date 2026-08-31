GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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31.08.2026 16:29:00
GameStop Aktie News: GameStop gewinnt am Montagnachmittag an Boden
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GameStop. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 3,7 Prozent auf 18,54 USD zu.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von GameStop zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,7 Prozent auf 18,54 USD. In der Spitze legte die GameStop-Aktie bis auf 18,92 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,83 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 235'178 GameStop-Aktien umgesetzt.
Bei 26,99 USD erreichte der Titel am 04.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 45,58 Prozent Plus fehlen der GameStop-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.08.2026 bei 17,80 USD. Mit Abgaben von 4,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Zahlen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte GameStop am 02.06.2026. In Sachen EPS wurden 0,66 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GameStop 0,09 USD je Aktie eingenommen. GameStop hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 835.30 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 732.40 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von GameStop wird am 09.09.2026 gerechnet.
Den erwarteten Gewinn je GameStop-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,30 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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