Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’286 -0.8%  SPI 20’111 -0.8%  Dow 53’207 -0.7%  DAX 26’281 -1.1%  Euro 0.9390 0.2%  EStoxx50 6’426 -0.9%  Gold 4’434 -0.5%  Bitcoin 63’502 1.4%  Dollar 0.8084 -0.2%  Öl 90.5 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Aktie im Blick: Tesla erhöht Preise für Cybertruck-Modelle
Mercedes-Benz-Aktie etwas höher: Konzern pumpt bis zu eine Milliarde in eigene Aktien
August 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Hennes Mauritz (H M, H&M)-Aktie
BP-Aktie: Was Analysten von BP erwarten
Suche...
ETF Sparplan

GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

31.08.2026 16:29:00

GameStop Aktie News: GameStop gewinnt am Montagnachmittag an Boden

GameStop Aktie News: GameStop gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von GameStop. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 3,7 Prozent auf 18,54 USD zu.

GameStop
14.96 CHF 1.13%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von GameStop zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,7 Prozent auf 18,54 USD. In der Spitze legte die GameStop-Aktie bis auf 18,92 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,83 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 235'178 GameStop-Aktien umgesetzt.

Bei 26,99 USD erreichte der Titel am 04.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 45,58 Prozent Plus fehlen der GameStop-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.08.2026 bei 17,80 USD. Mit Abgaben von 4,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte GameStop am 02.06.2026. In Sachen EPS wurden 0,66 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GameStop 0,09 USD je Aktie eingenommen. GameStop hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 835.30 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 732.40 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von GameStop wird am 09.09.2026 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je GameStop-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,30 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

GameStop könnte Berichten zufolge milliardenschwere Offerte für eBay zurückziehen - Aktien uneins

GameStop-Aktie im Blick: Hauptversammlung schafft Voraussetzung für neuen Übernahmeversuch von eBay

Short Squeeze oder Volatilitätsfalle: Was hinter dem "Volmageddon" steckt


Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu GameStop Corp

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu GameStop Corp

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

17:15 Logo WHS Zinsangst nach dem DAX-Rekord: Kippt jetzt die Börsenrallye trotz starker NVIDIA-Zahlen?
13:30 Bitcoin: Was die Rally der vergangenen Woche wirklich verändert
09:06 Marktüberblick: Autowerte gesucht
09:03 SMI zum Wochenauftakt tiefer erwartet
06:08 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Rücksetzer zum Wochenschluss
27.08.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’872.72 20.00 S3PBUU
Short 15’183.41 13.98 S3CBQU
Short 15’773.58 8.89 STBNIU
SMI-Kurs: 14’286.43 31.08.2026 17:31:44
Long 13’709.51 19.73 SCB0YU
Long 13’413.17 13.98 SVBOKU
Long 12’837.79 9.00 SRWB1U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer
Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2
UBS-Aktie im Minus: Kapitalerhöhung bei UBS-Immobilienfonds geplant
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich im Aufwind
Gold, Öl & Co. in KW 35: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Zinssorgen im Blick: SMI zum Handelsende im Minus -- DAX schliesst tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Greenlight Capital: So positionierte sich David Einhorn im 2. Quartal

Top-Rankings

August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der August 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 35: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.