GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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30.09.2026 20:27:13
GameStop Aktie News: GameStop zeigt sich am Mittwochabend gestärkt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von GameStop. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 3,8 Prozent auf 24,66 USD zu.
Um 20:26 Uhr wies die GameStop-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 24,66 USD nach oben. Die GameStop-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,88 USD an. Mit einem Wert von 24,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 785'549 GameStop-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,99 USD. Dieser Kurs wurde am 04.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,45 Prozent. Am 28.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 27,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Am 08.09.2026 hat GameStop in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -18,72 Prozent auf 790.20 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 972.20 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Am 09.12.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,80 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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