GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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30.09.2026 16:29:00
GameStop Aktie News: GameStop gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden
Die Aktie von GameStop zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 3,0 Prozent auf 24,47 USD zu.
Im New York-Handel gewannen die GameStop-Papiere um 16:28 Uhr 3,0 Prozent. Kurzfristig markierte die GameStop-Aktie bei 24,88 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 319'153 GameStop-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,99 USD) erklomm das Papier am 04.10.2025. Der derzeitige Kurs der GameStop-Aktie liegt somit 9,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,80 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie.
GameStop liess sich am 08.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -18,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 790.20 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 972.20 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.
Voraussichtlich am 09.12.2026 dürfte GameStop Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,80 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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