GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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29.09.2026 20:27:13
GameStop Aktie News: Anleger schicken GameStop am Dienstagabend ins Minus
Die Aktie von GameStop gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 23,43 USD.
Die GameStop-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 2,2 Prozent auf 23,43 USD nach. Die GameStop-Aktie sank bis auf 23,31 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,00 USD. Zuletzt wurden via New York 379'812 GameStop-Aktien umgesetzt.
Bei 26,99 USD erreichte der Titel am 04.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,19 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 17,80 USD. Mit Abgaben von 24,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
GameStop veröffentlichte am 08.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -18,72 Prozent zurück. Hier wurden 790.20 Mio. USD gegenüber 972.20 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 09.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
In der GameStop-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,80 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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