GameStop Aktie News: GameStop am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Das Papier von GameStop gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 23,90 USD abwärts. Die grössten Abgaben verzeichnete die GameStop-Aktie bis auf 23,84 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,00 USD. Bisher wurden via New York 104'472 GameStop-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,99 USD an. Der derzeitige Kurs der GameStop-Aktie liegt somit 11,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,80 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 08.09.2026 hat GameStop die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. GameStop hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 790.20 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -18,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 972.20 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die GameStop-Bilanz für Q3 2026 wird am 09.12.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,80 USD je GameStop-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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