GameStop Aktie News: GameStop am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Um 16:28 Uhr ging es für das GameStop-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 23,76 USD. Die GameStop-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,77 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 23,24 USD. Zuletzt wechselten via New York 250'444 GameStop-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2026 auf bis zu 28,30 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GameStop-Aktie somit 16,04 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,80 USD am 28.08.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte GameStop am 08.09.2026 vor. Das EPS lag bei 0,51 USD. Im letzten Jahr hatte GameStop einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -18,72 Prozent auf 790.20 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 972.20 Mio. USD gelegen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.12.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,80 USD je Aktie in den GameStop-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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