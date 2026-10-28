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28.10.2026 16:29:00
GameStop Aktie News: GameStop am Mittwochnachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von GameStop zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 23,76 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das GameStop-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 23,76 USD. Die GameStop-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,77 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 23,24 USD. Zuletzt wechselten via New York 250'444 GameStop-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2026 auf bis zu 28,30 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GameStop-Aktie somit 16,04 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,80 USD am 28.08.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte GameStop am 08.09.2026 vor. Das EPS lag bei 0,51 USD. Im letzten Jahr hatte GameStop einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -18,72 Prozent auf 790.20 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 972.20 Mio. USD gelegen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.12.2026 terminiert.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,80 USD je Aktie in den GameStop-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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