GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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28.09.2026 20:27:13
GameStop Aktie News: GameStop am Abend gefragt
Die Aktie von GameStop gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 3,0 Prozent auf 24,09 USD zu.
Um 20:26 Uhr sprang die GameStop-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 24,09 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die GameStop-Aktie bei 24,17 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,34 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 511'099 GameStop-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 04.10.2025 auf bis zu 26,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,04 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 17,80 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die GameStop-Aktie mit einem Verlust von 26,13 Prozent wieder erreichen.
GameStop veröffentlichte am 08.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -18,72 Prozent auf 790.20 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 972.20 Mio. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte GameStop am 09.12.2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass GameStop im Jahr 2027 1,80 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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