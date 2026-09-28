GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag gesucht

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 2,6 Prozent auf 23,99 USD zu. In der Spitze legte die GameStop-Aktie bis auf 24,11 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 23,34 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 232'367 GameStop-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 26,99 USD. Mit einem Zuwachs von 12,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 25,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GameStop am 08.09.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,31 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 790.20 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -18,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 972.20 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.12.2026 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass GameStop im Jahr 2027 1,80 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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