GameStop Aktie News: GameStop am Abend mit Kurseinbussen

Die GameStop-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,3 Prozent auf 18,01 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die GameStop-Aktie bisher bei 18,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,30 USD. Von der GameStop-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 293'967 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,99 USD) erklomm das Papier am 04.10.2025. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 49,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 17,80 USD fiel das Papier am 27.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 1,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 02.06.2026 legte GameStop die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,66 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GameStop noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GameStop im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 835.30 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 732.40 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.09.2026 erfolgen.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,30 USD je GameStop-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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