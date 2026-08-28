GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag mit Kursverlusten

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 18,09 USD. In der Spitze büsste die GameStop-Aktie bis auf 18,07 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,30 USD. Bisher wurden heute 102'164 GameStop-Aktien gehandelt.

Bei 26,99 USD erreichte der Titel am 04.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GameStop-Aktie 49,20 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,80 USD. Dieser Wert wurde am 27.08.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,63 Prozent.

Am 02.06.2026 hat GameStop die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 0,09 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 835.30 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 732.40 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.09.2026 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je GameStop-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,30 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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