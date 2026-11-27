Die GameStop-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 26,34 USD abwärts. Die GameStop-Aktie sank bis auf 26,16 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,73 USD. Zuletzt wechselten 773'269 GameStop-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 28,30 USD erreichte der Titel am 16.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,44 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,80 USD am 28.08.2026. Mit einem Kursverlust von 32,44 Prozent würde die GameStop-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 08.09.2026 äusserte sich GameStop zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 USD, nach 0,31 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -18,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 790.20 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 972.20 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

GameStop wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 09.12.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je GameStop-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,34 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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