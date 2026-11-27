Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,9 Prozent auf 26,47 USD. Im Tief verlor die GameStop-Aktie bis auf 26,32 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,73 USD. Bisher wurden via New York 129'683 GameStop-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,30 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,91 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 28.08.2026 Kursverluste bis auf 17,80 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GameStop-Aktie liegt somit 48,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GameStop am 08.09.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GameStop in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -18,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 790.20 Mio. USD im Vergleich zu 972.20 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von GameStop wird am 09.12.2026 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,34 USD je Aktie in den GameStop-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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