GameStop Aktie News: GameStop tendiert am Dienstagabend auf rotem Terrain

Um 20:26 Uhr fiel die GameStop-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 23,37 USD ab. Bei 23,32 USD markierte die GameStop-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 23,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der GameStop-Aktie belief sich zuletzt auf 519'021 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,30 USD. Dieser Kurs wurde am 16.10.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 17,80 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GameStop am 08.09.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GameStop ein EPS von 0,31 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 790.20 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von -18,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 972.20 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 09.12.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den GameStop-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,80 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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