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27.08.2026 20:27:13

GameStop Aktie News: GameStop tendiert am Donnerstagabend fester

GameStop Aktie News: GameStop tendiert am Donnerstagabend fester

Die Aktie von GameStop gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 18,16 USD zu.

GameStop
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Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 18,16 USD zu. Die GameStop-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,31 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,99 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 570'440 GameStop-Aktien.

Am 04.10.2025 markierte das Papier bei 26,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,62 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,80 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,01 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte GameStop am 02.06.2026. Das EPS lag bei 0,66 USD. Im letzten Jahr hatte GameStop einen Gewinn von 0,09 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 835.30 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 732.40 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte GameStop am 09.09.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,30 USD je GameStop-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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