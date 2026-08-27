GameStop Aktie News: GameStop tendiert am Nachmittag schwächer

Um 16:28 Uhr fiel die GameStop-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 17,81 USD ab. Die GameStop-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,81 USD ab. Bei 17,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 211'847 GameStop-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 26,99 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,80 USD. Dieser Wert wurde am 21.08.2026 erreicht. Abschläge von 0,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 02.06.2026 äusserte sich GameStop zu den Kennzahlen des am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GameStop im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 835.30 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 732.40 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.09.2026 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je GameStop-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,30 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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