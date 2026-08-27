GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.08.2026 16:29:00
GameStop Aktie News: GameStop tendiert am Nachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von GameStop. Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 17,81 USD.
Um 16:28 Uhr fiel die GameStop-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 17,81 USD ab. Die GameStop-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,81 USD ab. Bei 17,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 211'847 GameStop-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 04.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 26,99 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,80 USD. Dieser Wert wurde am 21.08.2026 erreicht. Abschläge von 0,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Am 02.06.2026 äusserte sich GameStop zu den Kennzahlen des am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GameStop im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 835.30 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 732.40 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.09.2026 veröffentlicht.
Den erwarteten Gewinn je GameStop-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,30 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie
GameStop könnte Berichten zufolge milliardenschwere Offerte für eBay zurückziehen - Aktien uneins
GameStop-Aktie im Blick: Hauptversammlung schafft Voraussetzung für neuen Übernahmeversuch von eBay
Short Squeeze oder Volatilitätsfalle: Was hinter dem "Volmageddon" steckt
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu GameStop Corp
|
20:27
|GameStop Aktie News: GameStop tendiert am Donnerstagabend fester (finanzen.ch)
|
16:29
|GameStop Aktie News: GameStop tendiert am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
19.07.26
|GameStop extends pursuit of eBay despite Wall Street scepticism (Financial Times)
|
14.06.26
|Short Squeeze oder Volatilitätsfalle: Was hinter dem "Volmageddon" steckt (finanzen.ch)
|
03.06.26
|GameStop-Aktie im Rallymodus: Rekord-Quartalsgewinn lässt Anleger jubeln (finanzen.ch)
|
13.05.26
|GameStop makes big bet that governance doesn’t matter (Financial Times)
|
12.05.26
|Can GameStop buy eBay? (Financial Times)
Analysen zu GameStop Corp
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.