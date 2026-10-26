GameStop Aktie News: GameStop tendiert am Abend tiefer

Die GameStop-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 3,4 Prozent im Minus bei 23,98 USD. Der Kurs der GameStop-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,85 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,82 USD. Zuletzt wurden via New York 762'721 GameStop-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie. Am 28.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,80 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GameStop-Aktie 34,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

GameStop liess sich am 08.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -18,72 Prozent auf 790.20 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 972.20 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte GameStop am 09.12.2026 präsentieren.

In der GameStop-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,80 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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