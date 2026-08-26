Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’554 0.2%  SPI 20’437 0.1%  Dow 53’464 -0.2%  DAX 26’286 0.1%  Euro 0.9382 0.0%  EStoxx50 6’471 0.2%  Gold 4’594 -1.4%  Bitcoin 63’355 0.7%  Dollar 0.8051 0.0%  Öl 87.5 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Lonza1384101DocMorris4261528Swiss Re12688156Givaudan1064593Sunrise Communications138622040
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Gold-ETF Schweiz: Warum hierzulande erlaubt ist, was in der EU verboten ist
Roche-Aktie: US-Zulassung für erweiterten Einsatz von HER2-Krebstests erhalten
Kräftiges Plus bei der Salesforce-Aktie nach deutlich besser als erwartetem Gewinn
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie trotzdem im Minus
Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher
Suche...

GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.08.2026 20:27:13

GameStop Aktie News: GameStop gibt am Abend ab

GameStop Aktie News: GameStop gibt am Abend ab

Die Aktie von GameStop gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die GameStop-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 17,91 USD abwärts.

GameStop
14.50 CHF 0.42%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr ging es für die GameStop-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 17,91 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die GameStop-Aktie bis auf 17,86 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 17,98 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 230'214 GameStop-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,99 USD) erklomm das Papier am 04.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GameStop-Aktie 50,74 Prozent zulegen. Am 21.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,80 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die GameStop-Aktie mit einem Verlust von 0,59 Prozent wieder erreichen.

GameStop gewährte am 02.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 835.30 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GameStop einen Umsatz von 732.40 Mio. USD eingefahren.

Am 09.09.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von GameStop veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass GameStop ein EPS in Höhe von 1,30 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

GameStop könnte Berichten zufolge milliardenschwere Offerte für eBay zurückziehen - Aktien uneins

GameStop-Aktie im Blick: Hauptversammlung schafft Voraussetzung für neuen Übernahmeversuch von eBay

Short Squeeze oder Volatilitätsfalle: Was hinter dem "Volmageddon" steckt


Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu GameStop Corp

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten