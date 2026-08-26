GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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26.08.2026 20:27:13
GameStop Aktie News: GameStop gibt am Abend ab
Die Aktie von GameStop gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die GameStop-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 17,91 USD abwärts.
Um 20:26 Uhr ging es für die GameStop-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 17,91 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die GameStop-Aktie bis auf 17,86 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 17,98 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 230'214 GameStop-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,99 USD) erklomm das Papier am 04.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GameStop-Aktie 50,74 Prozent zulegen. Am 21.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,80 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die GameStop-Aktie mit einem Verlust von 0,59 Prozent wieder erreichen.
GameStop gewährte am 02.06.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 835.30 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GameStop einen Umsatz von 732.40 Mio. USD eingefahren.
Am 09.09.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von GameStop veröffentlicht werden.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass GameStop ein EPS in Höhe von 1,30 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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