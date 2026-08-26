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26.08.2026 16:29:00

GameStop Aktie News: GameStop verzeichnet am Nachmittag Verluste

GameStop Aktie News: GameStop verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von GameStop. Die GameStop-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 17,99 USD.

GameStop
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Die GameStop-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 17,99 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die GameStop-Aktie bis auf 17,94 USD. Mit einem Wert von 17,98 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 81'276 GameStop-Aktien.

Am 04.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,99 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 33,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 17,80 USD fiel das Papier am 21.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

GameStop veröffentlichte am 02.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,09 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 835.30 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 732.40 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte GameStop am 09.09.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,30 USD je GameStop-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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