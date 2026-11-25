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25.11.2026 20:27:13
GameStop Aktie News: GameStop am Mittwochabend mit Abschlägen
Die Aktie von GameStop gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die GameStop-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,5 Prozent auf 26,80 USD ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 2,5 Prozent auf 26,80 USD. Die GameStop-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,20 USD nach. Bei 27,27 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der GameStop-Aktie belief sich zuletzt auf 506'162 Aktien.
Am 16.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,30 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 5,60 Prozent Plus fehlen der GameStop-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,80 USD. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 33,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Am 08.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat GameStop mit einem Umsatz von insgesamt 790.20 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 972.20 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um -18,72 Prozent verringert.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von GameStop wird am 09.12.2026 gerechnet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,34 USD je GameStop-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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