Die GameStop-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 26,85 USD abwärts. Die GameStop-Aktie sank bis auf 26,54 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,27 USD. Bisher wurden via New York 158'898 GameStop-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2026 auf bis zu 28,30 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,40 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 28.08.2026 auf bis zu 17,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte GameStop am 08.09.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 USD, nach 0,31 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -18,72 Prozent auf 790.20 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 972.20 Mio. USD umgesetzt.

GameStop dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 09.12.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je GameStop-Aktie in Höhe von 1,34 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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