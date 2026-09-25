GameStop Aktie News: GameStop bricht am Abend ein

Die GameStop-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 6,1 Prozent auf 23,51 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte GameStop-Aktie bei 23,06 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,91 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'261'705 GameStop-Aktien.

Am 04.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,99 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.08.2026 bei 17,80 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GameStop-Aktie derzeit noch 24,29 Prozent Luft nach unten.

Am 08.09.2026 hat GameStop in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 790.20 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von -18,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GameStop 972.20 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 09.12.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von GameStop veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass GameStop im Jahr 2027 1,80 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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