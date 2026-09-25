GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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25.09.2026 16:29:00
GameStop Aktie News: GameStop am Freitagnachmittag mit kräftigen Verlusten
Die Aktie von GameStop gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der GameStop-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 6,0 Prozent auf 23,53 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die GameStop-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 6,0 Prozent auf 23,53 USD. Die GameStop-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,40 USD ab. Den New York-Handel startete das Papier bei 24,91 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 402'197 GameStop-Aktien den Besitzer.
Am 04.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,99 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 14,70 Prozent Plus fehlen der GameStop-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,80 USD am 28.08.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
GameStop liess sich am 08.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 790.20 Mio. USD, gegenüber 972.20 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -18,72 Prozent präsentiert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.12.2026 erfolgen.
Von Analysten wird erwartet, dass GameStop im Jahr 2027 1,80 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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GameStop am 25.09.2026
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