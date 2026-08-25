GameStop Aktie News: GameStop am Dienstagabend im Plus

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 18,08 USD zu. In der Spitze gewann die GameStop-Aktie bis auf 18,10 USD. Bei 18,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 302'626 GameStop-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,99 USD. Dieser Kurs wurde am 04.10.2025 erreicht. Gewinne von 49,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,80 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die GameStop-Aktie mit einem Verlust von 1,52 Prozent wieder erreichen.

Am 02.06.2026 legte GameStop die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,09 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 835.30 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 732.40 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.09.2026 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,30 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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