GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag mit roter Tendenz

Die GameStop-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 18,01 USD. Die GameStop-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,86 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 131'028 GameStop-Aktien.

Am 04.10.2025 markierte das Papier bei 26,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 49,86 Prozent Plus fehlen der GameStop-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,80 USD am 21.08.2026. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 1,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

GameStop liess sich am 02.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 835.30 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 732.40 Mio. USD umgesetzt.

GameStop wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 09.09.2026 vorlegen.

Experten taxieren den GameStop-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,30 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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