Um 20:26 Uhr stieg die GameStop-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 27,50 USD. Bei 27,74 USD markierte die GameStop-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 27,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der GameStop-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 381'730 Stück gehandelt.

Bei 28,30 USD markierte der Titel am 16.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 2,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.08.2026 (17,80 USD). Mit Abgaben von 35,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 08.09.2026 äusserte sich GameStop zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 790.20 Mio. USD – eine Minderung von -18,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 972.20 Mio. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 09.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je GameStop-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,48 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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