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24.11.2026 16:29:00
GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag gefragt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von GameStop. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 27,51 USD zu.
Im New York-Handel gewannen die GameStop-Papiere um 16:28 Uhr 0,8 Prozent. Die GameStop-Aktie legte bis auf 27,74 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 27,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 197'339 GameStop-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2026 bei 28,30 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie. Am 28.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,80 USD. Mit Abgaben von 35,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte GameStop am 08.09.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GameStop in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -18,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 790.20 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 972.20 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Am 09.12.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten gehen davon aus, dass GameStop im Jahr 2027 1,48 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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