GameStop Aktie News: GameStop am Abend höher

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von GameStop zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,9 Prozent auf 24,91 USD. Den Tageshöchststand markierte die GameStop-Aktie bei 24,94 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,93 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 601'749 GameStop-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 26,99 USD. Mit einem Zuwachs von 8,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.08.2026 (17,80 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 28,56 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 08.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 USD. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. GameStop hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 790.20 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -18,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 972.20 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

GameStop dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 09.12.2026 präsentieren.

Experten taxieren den GameStop-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,80 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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