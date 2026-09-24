Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’899 -0.2%  SPI 19’706 -0.2%  Dow 51’371 -0.3%  DAX 25’267 -0.6%  Euro 0.9419 0.2%  EStoxx50 6’273 -0.4%  Gold 4’265 -0.5%  Bitcoin 69’852 0.3%  Dollar 0.8281 0.4%  Öl 105.8 2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Neuer Chip-Boom? BofA sieht Rally bei KI-Aktien wie NVIDIA, AMD und Co.
Experte: Bitcoin-Rally wackelt - jetzt Einstiegschance?
Novo Nordisk-Aktie: Markt fordert harte Fakten statt grosser Versprechen
Roche-Aktie stabil: Fitch bescheinigt dem Pharmariesen weiter eine sehr hohe Kreditwürdigkeit
Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Suche...
ETF Sparplan

GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2026 16:29:00

GameStop Aktie News: GameStop büsst am Donnerstagnachmittag ein

GameStop Aktie News: GameStop büsst am Donnerstagnachmittag ein

Die Aktie von GameStop gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die GameStop-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 23,76 USD ab.

GameStop
19.68 CHF -2.35%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die GameStop-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 23,76 USD ab. Im Tief verlor die GameStop-Aktie bis auf 23,72 USD. Bei 23,93 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der GameStop-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 148'801 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,99 USD erreichte der Titel am 04.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 17,80 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,11 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GameStop am 08.09.2026 vor. GameStop hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,31 USD je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 790.20 Mio. USD, gegenüber 972.20 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -18,72 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte GameStop am 09.12.2026 präsentieren.

In der GameStop-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,80 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

Ausblick: GameStop legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GameStop könnte Berichten zufolge milliardenschwere Offerte für eBay zurückziehen - Aktien uneins

GameStop-Aktie im Blick: Hauptversammlung schafft Voraussetzung für neuen Übernahmeversuch von eBay


Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu GameStop Corp

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten