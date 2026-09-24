GameStop Aktie News: GameStop büsst am Donnerstagnachmittag ein

Um 16:28 Uhr fiel die GameStop-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 23,76 USD ab. Im Tief verlor die GameStop-Aktie bis auf 23,72 USD. Bei 23,93 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der GameStop-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 148'801 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,99 USD erreichte der Titel am 04.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 17,80 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,11 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GameStop am 08.09.2026 vor. GameStop hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,31 USD je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 790.20 Mio. USD, gegenüber 972.20 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -18,72 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte GameStop am 09.12.2026 präsentieren.

In der GameStop-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,80 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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