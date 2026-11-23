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23.11.2026 20:27:13
GameStop Aktie News: GameStop steigt am Abend
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von GameStop. Zuletzt sprang die GameStop-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 26,98 USD zu.
Die GameStop-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 26,98 USD. Bei 27,15 USD erreichte die GameStop-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 27,00 USD. Von der GameStop-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 468'380 Stück gehandelt.
Am 16.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,30 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GameStop-Aktie somit 4,66 Prozent niedriger. Am 28.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,80 USD ab. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 51,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
GameStop liess sich am 08.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,51 USD. Im letzten Jahr hatte GameStop einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -18,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 790.20 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 972.20 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.
Voraussichtlich am 09.12.2026 dürfte GameStop Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,48 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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