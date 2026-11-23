Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,1 Prozent auf 26,63 USD. Das bisherige Tagestief markierte GameStop-Aktie bei 26,32 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,00 USD. Bisher wurden heute 216'342 GameStop-Aktien gehandelt.

Am 16.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 28,30 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,27 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie.

Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte GameStop am 08.09.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -18,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 790.20 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 972.20 Mio. USD in den Büchern gestanden.

GameStop wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 09.12.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass GameStop ein EPS in Höhe von 1,48 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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