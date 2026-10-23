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23.10.2026 20:27:13

GameStop Aktie News: GameStop am Freitagabend mit Verlusten

GameStop Aktie News: GameStop am Freitagabend mit Verlusten

Die Aktie von GameStop gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die GameStop-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 25,07 USD abwärts.

GameStop
20.80 CHF -2.05%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,3 Prozent auf 25,07 USD. Im Tief verlor die GameStop-Aktie bis auf 25,05 USD. Bei 25,39 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 437'535 GameStop-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2026 bei 28,30 USD. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 11,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 17,80 USD erreichte der Anteilsschein am 28.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GameStop-Aktie liegt somit 40,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GameStop am 08.09.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -18,72 Prozent zurück. Hier wurden 790.20 Mio. USD gegenüber 972.20 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die GameStop-Bilanz für Q3 2026 wird am 09.12.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass GameStop im Jahr 2027 1,80 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’503.42 13.72 SNB4VU
Long 12’908.09 8.84 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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