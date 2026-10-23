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23.10.2026 16:29:00
GameStop Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von GameStop
Die Aktie von GameStop gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die GameStop-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 25,18 USD ab.
Das Papier von GameStop gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 25,18 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte GameStop-Aktie bei 25,18 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,39 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 114'962 GameStop-Aktien.
Am 16.10.2026 markierte das Papier bei 28,30 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der GameStop-Aktie liegt somit 11,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,80 USD ab. Der derzeitige Kurs der GameStop-Aktie liegt somit 41,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GameStop am 08.09.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GameStop ein EPS von 0,31 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat GameStop im vergangenen Quartal 790.20 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -18,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GameStop 972.20 Mio. USD umsetzen können.
GameStop wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 09.12.2026 vorlegen.
Von Analysten wird erwartet, dass GameStop im Jahr 2027 1,80 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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