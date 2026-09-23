GameStop Aktie News: GameStop präsentiert sich am Mittwochabend stärker

Die GameStop-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 24,65 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die GameStop-Aktie bei 24,68 USD. Bei 23,94 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 880'845 GameStop-Aktien den Besitzer.

Am 04.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,99 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die GameStop-Aktie 9,49 Prozent zulegen. Am 28.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der GameStop-Aktie ist somit 27,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

GameStop veröffentlichte am 08.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat GameStop mit einem Umsatz von insgesamt 790.20 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 972.20 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um -18,72 Prozent verringert.

Am 09.12.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,80 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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