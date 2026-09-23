GameStop Aktie News: GameStop zieht am Mittwochnachmittag an

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von GameStop zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 24,26 USD. Bei 24,51 USD erreichte die GameStop-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 23,94 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 342'330 GameStop-Aktien.

Am 04.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,99 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,25 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 17,80 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 26,65 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

GameStop veröffentlichte am 08.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat GameStop mit einem Umsatz von insgesamt 790.20 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 972.20 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um -18,72 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte GameStop am 09.12.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GameStop einen Gewinn von 1,80 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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