Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’922 -0.2%  SPI 19’754 -0.3%  Dow 51’512 -0.7%  DAX 25’411 -0.7%  Euro 1 -0.1%  EStoxx50 6’300 -0.4%  Gold 4’286.6500 -1.6%  Bitcoin 69’519 -1.7%  Dollar 1 0.5%  Öl 103.5 4.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758On113454047Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: H&M stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SpaceX vor 10 Billionen Dollar Bewertung? So realistisch ist Woods Mega-These zu der Raumfahrtaktie
Durchbruch bei der Fehlerkorrektur: IonQ-Aktie springt kräftig an
Novo Nordisk-Aktie bald direkt an der NYSE gelistet? CEO Doustdar sieht Vorteile
Apple vor dem nächsten Meilenstein: Wie viel Luft hat die Aktie noch bis 5 Billionen Dollar?
Suche...

GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.09.2026 16:29:00

GameStop Aktie News: GameStop zieht am Mittwochnachmittag an

GameStop Aktie News: GameStop zieht am Mittwochnachmittag an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von GameStop. Zuletzt ging es für das GameStop-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 24,26 USD.

GameStop
20.15 CHF 4.76%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von GameStop zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 24,26 USD. Bei 24,51 USD erreichte die GameStop-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 23,94 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 342'330 GameStop-Aktien.

Am 04.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,99 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,25 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 17,80 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 26,65 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

GameStop veröffentlichte am 08.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat GameStop mit einem Umsatz von insgesamt 790.20 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 972.20 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um -18,72 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte GameStop am 09.12.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass GameStop einen Gewinn von 1,80 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

Ausblick: GameStop legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GameStop könnte Berichten zufolge milliardenschwere Offerte für eBay zurückziehen - Aktien uneins

GameStop-Aktie im Blick: Hauptversammlung schafft Voraussetzung für neuen Übernahmeversuch von eBay


Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu GameStop Corp

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten