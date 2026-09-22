GameStop Aktie News: Hausse bei GameStop am Dienstagabend

Um 20:26 Uhr sprang die GameStop-Aktie im New York-Handel an und legte um 6,0 Prozent auf 24,12 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die GameStop-Aktie bei 24,24 USD. Bei 23,58 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'137'876 GameStop-Aktien umgesetzt.

Am 04.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,99 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,90 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 28.08.2026 auf bis zu 17,80 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

GameStop veröffentlichte am 08.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 790.20 Mio. USD, gegenüber 972.20 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -18,72 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von GameStop wird am 09.12.2026 gerechnet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem GameStop-Gewinn in Höhe von 1,80 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

Ausblick: GameStop legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GameStop könnte Berichten zufolge milliardenschwere Offerte für eBay zurückziehen - Aktien uneins

GameStop-Aktie im Blick: Hauptversammlung schafft Voraussetzung für neuen Übernahmeversuch von eBay