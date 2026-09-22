GameStop Aktie News: GameStop am Nachmittag im Plus

Die GameStop-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,8 Prozent auf 23,64 USD. Kurzfristig markierte die GameStop-Aktie bei 23,91 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,58 USD. Bisher wurden via New York 432'543 GameStop-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 04.10.2025 auf bis zu 26,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 28.08.2026 Kursverluste bis auf 17,80 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 24,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 08.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 790.20 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -18,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 972.20 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

GameStop dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 09.12.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,80 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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