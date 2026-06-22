GameStop Aktie News: GameStop am Abend auf grünem Terrain

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 21,59 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die GameStop-Aktie bisher bei 21,61 USD. Bei 21,26 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 308'287 GameStop-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 26,99 USD. Mit einem Zuwachs von 25,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,93 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GameStop-Aktie.

GameStop liess sich am 02.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,66 USD. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 0,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 835.30 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GameStop 732.40 Mio. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte GameStop am 09.09.2026 präsentieren.

Experten taxieren den GameStop-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,09 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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