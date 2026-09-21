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21.09.2026 20:27:13

GameStop Aktie News: GameStop am Montagabend in Grün

GameStop Aktie News: GameStop am Montagabend in Grün

Die Aktie von GameStop zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das GameStop-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 22,96 USD.

GameStop
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Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 22,96 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die GameStop-Aktie sogar auf 23,10 USD. Mit einem Wert von 22,78 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 456'722 GameStop-Aktien.

Am 04.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,99 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 14,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,80 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 08.09.2026 legte GameStop die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,51 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 790.20 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von -18,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 972.20 Mio. USD erwirtschaftet worden.

GameStop wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 09.12.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,80 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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