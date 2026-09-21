GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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21.09.2026 16:29:00
GameStop Aktie News: GameStop zeigt sich am Nachmittag fester
Die Aktie von GameStop gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die GameStop-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 22,85 USD zu.
Die GameStop-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 22,85 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die GameStop-Aktie bei 22,99 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,78 USD. Der Tagesumsatz der GameStop-Aktie belief sich zuletzt auf 113'601 Aktien.
Bei 26,99 USD erreichte der Titel am 04.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die GameStop-Aktie damit 15,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,80 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die GameStop-Aktie derzeit noch 22,12 Prozent Luft nach unten.
Am 08.09.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,51 USD gegenüber 0,31 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat GameStop im vergangenen Quartal 790.20 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -18,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GameStop 972.20 Mio. USD umsetzen können.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von GameStop wird am 09.12.2026 gerechnet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,80 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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