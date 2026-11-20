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20.11.2026 20:27:13
GameStop Aktie News: GameStop am Freitagabend mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von GameStop. Zuletzt ging es für die GameStop-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 26,71 USD.
Die GameStop-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 26,71 USD abwärts. In der Spitze fiel die GameStop-Aktie bis auf 26,61 USD. Mit einem Wert von 26,89 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der GameStop-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 620'051 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 28,30 USD erreichte der Titel am 16.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,95 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,80 USD am 28.08.2026. Mit Abgaben von 33,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte GameStop am 08.09.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -18,72 Prozent zurück. Hier wurden 790.20 Mio. USD gegenüber 972.20 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Am 09.12.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,48 USD je GameStop-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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GameStop am 20.11.2026
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