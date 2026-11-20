Die Aktionäre schickten das Papier von GameStop nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,7 Prozent auf 27,40 USD. Die GameStop-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,52 USD an. Bei 26,89 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 209'187 GameStop-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2026 bei 28,30 USD. Der derzeitige Kurs der GameStop-Aktie liegt somit 3,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,80 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 35,05 Prozent würde die GameStop-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

GameStop gewährte am 08.09.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,51 USD. Im letzten Jahr hatte GameStop einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat GameStop im vergangenen Quartal 790.20 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -18,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GameStop 972.20 Mio. USD umsetzen können.

Am 09.12.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass GameStop ein EPS in Höhe von 1,48 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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