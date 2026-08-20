GameStop Aktie 2274310 / US36467W1099
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20.08.2026 20:27:13
GameStop Aktie News: GameStop tendiert am Donnerstagabend tiefer
Die Aktie von GameStop gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die GameStop-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 17,89 USD ab.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 17,89 USD. Das Tagestief markierte die GameStop-Aktie bei 17,80 USD. Bei 17,97 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 372'275 GameStop-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 04.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,99 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.08.2026 bei 17,80 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 0,48 Prozent könnte die GameStop-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Am 02.06.2026 hat GameStop die Kennzahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,66 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GameStop in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 835.30 Mio. USD im Vergleich zu 732.40 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Am 09.09.2026 dürfte die Q2 2026-Bilanz von GameStop veröffentlicht werden.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,30 USD je GameStop-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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